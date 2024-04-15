محافظ الجيزة يعتمد امتحانات نهاية العام لكل المراحل التعليمية

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي لكل المراحل التعليمية داخل المحافظة، وكلف باتخاذ كل الإجراءات حيال اعتماد جداول الامتحانات بمختلف المراحل.

مواعيد الامتحانات بمحافظة الجيزة

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024 (الدور الأول) كما يلي:-



- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الرابع الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع)، تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.



- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع)، والسابع صم وضعاف سمع، تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.



- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع)، والثامن "صم وضعاف سمع"، تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.



- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادى (العام والمهنى والصم والمكفوفين)، تبدأ الامتحانات من يوم الأربعاء 8/5/2024 حتى يوم الأربعاء 15/5/2024.



- صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثانى الإعدادي، العام والمهنى والصم والمكفوفين، تبدأ من الخميس الموافق 9/5/2024 حتى يوم الخميس 16/5/2024.



-الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) تبدأ يوم السبت الموافق 18/5/2024 إلى يوم الخميس الموافق 23/5/2024.



- الصف الأول الثانوي (للصم وضعاف السمع) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 15/5/2024.



- الصف الثاني الثانوي (للصم وضعاف السمع) يبدأ من يوم الخميس الموافق 16/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.



- الصف الأول الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 14/5/2024.



- الصف الثانى الثانوى (للمكفوفين) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2024 إلى يوم الثلاثاء 21/5/2024.



- الصف الأول الثانوى (العام) يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.



- الصف الثانى الثانوى (العام) يبدأ من يوم الخميس الموافق 9/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024.



- صفوف النقل بالتعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه تبدأ من يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى يوم الخميس 23/5/2024 نظرًا لتعدد التخصصات وكثرة المواد بها.



- مواد (المستوى الرفيع لمدارس اللغات، التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية) تبدأ من يوم الأحد 21/4/2024 إلى يوم الأربعاء 24/4/2024



- امتحان مواد (خارج المجموع) يبدأ من يوم الإثنين 29/4/2024 إلى يوم الثلاثاء 30/4/2024.