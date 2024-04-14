الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظتى القاهرة والجيزة

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

يبحث عدد من مواطني محافظتي القاهرة والجيزة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 2024، عن جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديد.


ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة جدول ومواعيد انقطاع الكهرباء 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة.

 

وقالت مصادر مطلعة، بمحافظتي القاهرة والجيزة لـ"الدستور"، إنه من المقرر العودة إلى جدول انقطاع قبل شهر رمضان الكريم.


وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الاستثناءات الطارئة والمتغيرات هى وحدها الكفيلة بتغير جدول انقطاع الكهرباء قبل شهر رمضان.

 

وأشار مجلس الوزراء إلى أن تكون مدة انقطاع التيار الكهربائي في محافظات مصر ساعتين فقط لكل منطقة سكنية.

 

وقررت الحكومة وقف انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان بكافة محافظات مصر، والعودة في تخفيف الأحمال بعد إجازة العيد.

 

 كان قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية يتعلق بشهر رمضان فقط وأيام العيد، وعليه ستتم عودة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المقبلة.

 

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا بتحديد اليوم الذي سيعود فيه جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر 2024، والذي توقف خلال شهر رمضان الكريم مراعاة لظروف العبادة في هذا الشهر.

 

وأعلن في وقت سابق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي الجاري على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).


وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

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