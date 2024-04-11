محافظ القاهرة يشدد على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خلال عيد الفطر

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الطب البيطري والصحة، ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق، والتأكد من جودة السلع، خاصة تكثيف الحملات المشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة التى يقبل عليها المواطنون فى عيد الفطر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق، أشار ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال حملة مكبرة علي محلات الأسماك الطازجة والمملحة بنطاق حي حلوان من ضبط صاحب ثلاجة تجميد أسماك وفسخانى لقيامه بمخالفة القانون وحيازته ١٥ طن فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى، ورنجة وسردين مجمدة ومجهولة المصدر ودون مستندات تدل علي الحيازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته للنيابة المختصة.

كان أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أول وثان أيام عيد الفطر المبارك.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

رفع درجة الاستعداد

وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين على مستوي المحافظة فى مواقعها، مشيرًا إلى أن كافة الخدمات تسير بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز، ومنافذ السلع الغذائية، وتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري خلال العيد.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع، والمرور الدورى على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين.

وأشار محافظ القاهرة إلى تكثيف حملات الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وخاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين.