أماكن ساحات الصلاة.. وتفاصيل خطة عمل أجهزة محافظة القاهرة خلال العيد

تفصلنا ساعات قليلة عن عيد الفطر المبارك، وينتظر المواطنون صلاة عيد الفطر المبارك، وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" أماكن وساحات صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر

_ جامع الحسين

_ الجامع الأزهر

_ جامع عمرو بن العاص

_ جامع الفتح برمسيس

_ جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم

_ مسجد السيدة زينب

_ مسجد السيدة نفيسة

_ مسجد السلطان حسن

_ مسجد بلال بن رباح المقطم

_ مسجد منارة الإسلام المقطم

_ مسجد الفردوس حدائق المعادي

_ مسجد السلطان الحنفى بالسيدة

_ مسجد سيدى على زين العابدين بالسيدة

_ مسجد الفاروق بالمعادي

_ مسجد عبد المنعم رياض كوتسيكا

_ مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش

مسجد التقوى الطوب الرملي

_ مسجد السلام مدينة نصر

خطة العاصمة لاستقبال عيد احتفالات عيد الفطر المبارك

من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

مركز الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد.

كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

التشديد على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وطالب الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.



وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.



تكثيف حملات النظافة والتركيز على المحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات

كما شدد "عبد العال" على تكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على المحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة وإعادة تأهيل الغير صالح منها وتغيير الكشافات غير الصالحة، وكذا التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما أكد محافظ القاهرة على التنسيق مع مديرية الصحة، والإسعاف للتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية وبصفة خاصة الأدوية اللازمة لحالات التسمم.

ووجه اللواء خالد عبد العال هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك وأثنائه، والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، ومتابعة مواقف السيارات ( النقل العام – السيرفيس - مواقف الأقاليم ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وخاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص والإخطار أول بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة للعمل ضمان سيولة الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد.