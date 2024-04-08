محافظ الغربية يتابع توسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة صباحية تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا، مؤكدًا حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيًا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في توسعة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، أمام مدخل قرية ميت حبيش، وذلك عقب إزالة نقطة مرور ميت حبيش البحرية لتوسعة الطريق.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول ٤٠٠ متر وعرض ١٥ مترًا.

ووجه المحافظ مديرية الطرق ومركز ومدينة طنطا بتوسعة الطريق وعمل أرصفة موحدة بطول الطريق ونقل أعمدة الإنارة وإزالة كل الإشغالات واستغلال المساحات الفارغة لإقامة ساحات انتظار للمستشفى ومركز الشباب.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال بكورنيش محلة منوف الذي يربط الطريق السريع بمجمع كليات طنطا بطول 2 كيلو وعرض 20 مترًا.

استعدادات عروس الدلتا لعيد الفطر

وتفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء أمس الأحد، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، معارض أهلًا العيد في الـ12 مركزا ومدينة، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

وحرص "رحمي" خلال تفقده المعارض عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا، على تهنئة المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، والاستماع إلى آرائهم في المعارض وعن جوده المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار، حيث أعرب المواطنون عن سعادتهم بالمعارض التي تضم كل احتياجات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المعارض تقدم ملابس العيد والأحذية للأطفال ومنتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة وكعك ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة إلى الشوكولاتة والحلوى.