الأحد 07 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنشيط وتوريد القمح المحلي

محافظة الغربية
محافظة الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لتنشيط توريد القمح المحلي موسم 2024، وذلك لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماع المحلية، وذلك بحضور نجوى العشيري، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبدالستار، السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة.

وخلال اجتماعه ناقش المحافظ مع وكيل وزارة الزراعة بيان المساحات المنزرعة بالقمح بالمحافظة وتحديد أصحاب ومساحات الحيازات المفتتة إلى جانب تحديد الحقول المنزرعة بالأقماح المخصصة للتقاوي ومساحتها وكمياتها.

كما ناقش رحمي موقف المواقع التخزينية بالمحافظة وما توصلت إليه لجان المعاينة لتلافي كل السلبيات التي تم رصدها وتبليغها لجهات الولاية.

ووجَّه المحافظ، مسؤولي الزراعة ومديري الإدارات الزراعية، بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للتجار والموردين والقيادات الطبيعية بالمجتمع، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

واستكمل رحمي، اجتماعه بمناقشة ملاحظات الحماية المدنية فيما يخص المواقع التخزينية بالمحافظة، مشددًا على اللجنة بضرورة وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجههم، كما ووجه مديرية الزراعة، بتكثيف حملات التوعية للفلاح لإبلاغه بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها وذلك خلال الوحدات الزراعية المختلفة والمنتشرة بالمراكز والقرى.

وشدد محافظ الغربية، على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادًا لموسم توريد الأقماع، والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشوؤن والمطاحن وضرورة وجود أسوار لحماية الشؤون وحال عدم وجود أسوار بناء سور لحماية الشوؤن، الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

الدكتور طارق رحمي لتداول وتسويق الأقماع المحلية المساحات المنزرعة بالقمح تحديد الحقول المنزرعة بالاقماح المخصصة المواقع التخزينية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح

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