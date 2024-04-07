طالب يدفع ثمن "الشهامة" بجامعة طنطا.. القصة كاملة

تعرض طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، لإصابات قطعية خطيرة جراء هجوم من قبل زملائه داخل حرم الجامعة بمنطقة سبرباي في مدينة طنطا، وقد تم نقل الطالب إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ووفقًا لشهادة حسن داود، والد الطالب المجني عليه، كان ابنه قد شاهد فتاة تبكي بعد أن تعرضت للاعتداء من قبل طلاب من الفرقتين الأولى والثانية بكلية التربية الرياضية، حيث قاموا بسرقة هاتفها المحمول، وعندما حاول الطالب "فارس" التدخل لمعاتبة المعتدين، تعرض لهجوم بسلاح أبيض من نوع "كاتر"، ما تسبب في إصابته بجروح قطعية في الصدر والجانب الأيسر، وقطع في أحد أوتار يده، ما تسبب في نسبة عجز جزئية، وتم نقله على الفور إلى المستشفى الجامعي بطنطا لتلقي العلاج.

وأضاف ولي أمر الطالب المُصاب، تعكس هذه الواقعة الخطيرة حاجة ملحة لتعزيز الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي وضمان حماية الطلاب والطالبات من الاعتداءات والعنف، من المهم أن تقوم الجامعة باتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لمثل هذه الحوادث وتعزيز الوعي والثقافة السلمية بين الطلاب.

من جهته، أكد الدكتور مجدي وكوك، القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أنه لا يمتلك معلومات تفصيلية حول الحادث أو الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، وقرر القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بطنطا، بفتح تحقيق في الواقعة اليوم، وبمخاطبة الجهات الرسمية لمتابعة الحادث.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة بمركز طنطا تحت رقم 9067 جنح لسنة 2024، وتم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الاعتداء وتحديد المسئوليات، وتم تحويل المحضر للنيابة العامة التي طالبت المباحث بتحريات حول الواقعة وضبط وإحضار المشتبه بتورطهم بالحادث.