السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

زراعة 180 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى السنطة بالغربية

زراعة أشجار
زراعة أشجار

أكدت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أنه تمت زراعة 180 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز إلى جانب المدينة، في إطار حملة التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة، كما تأتي هذه الجهود كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتوسيع المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

اختيار أنواع الأشجار بعناية

وأكدت رئيس مركز ومدينة السنطة، أنه تم اختيار أنواع الأشجار بعناية متناهية لضمان ملاءمتها للمنطقة وقدرتها على التكيف مع البيئة المحيطة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان.

وتأتي مبادرة "100 مليون شجرة" كجزء من جهود حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

زراعة 180 شجرة مثمرة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة توسيع المساحات الخضراء المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة توفير بيئة صحية مريحة للسكان حملة التجميل والتشجير اختيار أنواع الأشجار بعناية الدكتور طارق رحمي

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