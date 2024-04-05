مصرع وإصابة شخصين إثر تصادم سيارة ودراجة بخارية على طريق "زفتى - المحلة"

وقع حادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على طريق زفتي - المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عند مفترق طرق بطريق "طنطا - المنصورة"، قبل كوبري زفتي - ميت غمر العلوي الجديد، أدى إلى وفاة رجل في العقد الرابع من عمره علي الفور، وإصابة شاب في العقد الثاني من عمره بإصابات بالغة.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث عندما اصطدمت سيارة ربع نقل يقودها الرجل بدراجة بخارية يقودها الشاب، وأدي التصادم لانقلاب السيارة وتحطم الدراجة البخارية، ونتيجة للتصادم العنيف، تعرض الرجل لإصابات خطيرة أدت إلى وفاته على الفور، في حين أصيب الشاب بجروح خطيرة وتم نقله على الفور إلى مستشفى زفتي العام لتلقي العلاج اللازم.

رفع السيارة وإزالة آثار الحادث من الط ريق

وفور ورود بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة، بحدوث الحادث، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث مُدعمة بسيارتي إسعاف، وونش لرفع السيارة وإزالة آثار الحادث من الطريق، التابع لمركز ومدينة زفتي، وتم التحفظ علي السيارة والدراجة البخارية لحين الانتهاء من التحقيقات.

وعلى الفور، تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا بالحادث من مأمور مركز زفتي، تمت إحالة الجثة إلى مشرحة المستشفى لإجراء التشريح الطبي اللازم وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، تم طلب التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وتحميل المسؤولية المناسبة.

نتائج التحريات الأولية

وحسب التحريات الأولية وشهادة شهود العيان، فأن الشاب كان يقود دراجته في إتجاه مدينة زفتي، بسرعة عالية، وكان سائق السيارة الربع نقل، متجهًا من طريق المنصورة - القاهرة إلي طريق زفتي - طنطا، فتفاجئ كل منهما بالآخر، وحاول سائق السيارة تفادي الدراجة البخارية، إلا ان سرعته لم تمكنه من ذلك، واصطدم به بجانب السيارة، مما أدي إلي إنقلابها في الأراضي عدة مرات ووفاته علي الفور.