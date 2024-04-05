الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

للعام السابع.. تنظيم حفل الإفطار السنوي لقرية محلة أبوعلي بالغربية (صور)

حفل افطار بقرية محلة
حفل افطار بقرية محلة أبوعلي بالغربية

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، تنظيم حفل الإفطار الجماعي السنوي السابع على التوالي لأبناء القرية، والذي أقيم داخل ملعب مركز شباب القرية، وقد شارك في هذا الحدث السنوي الرائع أكثر من 5 آلاف شخص من أبناء القرية، بما في ذلك الرجال والسيدات والشباب والفتيات والأطفال.

وتم تنظيم مائدة إفطار ضخمة لاستيعاب تسع آلاف من أبناء القرية، حيث تم تجهيز وتنسيق المأكولات والمشروبات بعناية لتلبية احتياجات الحضور، وقد حرص الحضور على مشاهدة إطلاق مدفع رمضان الموجود بالقرية، وهو الحدث الذي يرمز إلى بداية ونهاية صوم اليوم.

وتجمع أبناء القرية، حول مائدة إفطار واحدة، مما أعطى الحدث طابعًا مجتمعيًا قويًا، وتبادل الحضور التحية والتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتبادلوا القصص والضحكات في جو من السعادة والمرح.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بتنظيم حفل الإفطار الجماعي السنوي، ويعتبرونه فرصة للتواصل مع الأصدقاء والجيران وتعزيز الروابط الاجتماعية. 

حفل افطار بقرية محلة أبوعلي بالغربية
حفل افطار بقرية محلة أبوعلي بالغربية
حفل افطار بقرية محلة أبوعلي بالغربية
حفل افطار بقرية محلة أبوعلي بالغربية
حفل افطار بقرية محلة أبوعلي بالغربية
حفل افطار بقرية محلة أبوعلي بالغربية
محلة أبو علي حفل الإفطار الجماعي داخل ملعب مركز شباب القرية تنظيم مائدة إفطار والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك حفل الإفطار الجماعي السنوي في قرية محلة أبو علي

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