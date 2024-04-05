زراعة 205 أشجار في زفتي بالغربية لتعزيز الجمال والحفاظ على البيئة

أعلن المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، أنه تم زراعة 205 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز وجوار المدينة، تأتي هذه الخطوة في إطار حملة التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة،.

كما تأتي هذه الجهود كجزء من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتوسيع المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

اختيار أنواع الأشجار بعناية متناهية لضمان ملاءمتها للمنطقة وقدرتها على التكيف مع البيئة المحيطة

وأكد رئيس مركز ومدينة زفتى، أنه تم اختيار أنواع الأشجار بعناية متناهية لضمان ملاءمتها للمنطقة وقدرتها على التكيف مع البيئة المحيطة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان، ومن المتوقع أن تلعب الأشجار المزروعة دورًا هامًا في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية المتعددة.

وأعرب رئيس مركز ومدينة زفتى، عن سعادته بالنتائج التي تحققت حتى الآن في إطار حملات التشجير والتجميل، وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطنين، وشدد على أهمية استمرار هذه الجهود ودعم المبادرات البيئية لتحقيق رؤية مصر الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

المبادرة تهدف لزيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

وتأتي مبادرة "100 مليون شجرة" كجزء من جهود حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن جهته، أعرب الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن أهمية استمرار الجهود في زراعة المزيد من الأشجار في المحافظة، حيث يهدف ذلك إلى خلق بيئة صحية وجميلة للأجيال المقبلة وتحقيق رؤية مصر الجديدة التي يرسخ قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتُعتبر مبادرة "100 مليون شجرة" إحدى أهم المبادرات للأجيال القادمة وستساهم في الحفاظ على البيئة لصالحهم.