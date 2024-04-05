ضبط وتحرير 80 مخالفة تموينية في حملة علي المحلات والأسواق بالغربية

شاركت محافظة الغربية، في حملة تموينية مشتركة مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة وشئون البيئة وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلي مباحث التموين، وبقيادة رؤساء المدن والأحياء، وذلك بهدف المرور على الأسواق والمحال والتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، ومتابعة الأسعار، وذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

نتائج الحملة وأبرز المخالفات التي تم ضبطها

ونجحت الحملة في ضبط وتحرير 80 مخالفة متنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة، كما تم تحرير محاضر إعدام لبعض الأغذية الغير صالحة في الحال.

ومن جهته، أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أهمية استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تطبيق القانون بصرامة، يهدف ذلك إلى حماية صحة المواطنين ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، وتنفيذ تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تطبيق هذه الإجراءات الرقابية بدقة.

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم لضمان الامتثال للمعايير الصحية وسلامة الوجبات، التي يتم تقديمها للمواطنين، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود في مراقبة بائعي العصائر والمشروبات واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من سلامة المنتجات التي يقدمونها، يهدف ذلك إلى ضمان صحة المواطنين وسلامتهم.

كما وجه المحافظ، بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم للتأكد من صلاحية الأطعمة متابعة مصانع الحلويات ومنافذ التوزيع للتأكد من عدم وجود غش بالمنتجات أو إعادة التدوير للمنتجات منتهية الصلاحية فضلا عن التأكد من توافر السلع التموينية والسلع البترولية والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين ومنع الإجازات للمخابز خلال فترة العيد.