الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز في الغربية للاستيلاء على الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء

دقيق مدعم
دقيق مدعم

صادرت مديرية التموين بالغربية، كمية من الدقيق المدعم التابع لمطاحن المحافظة استخراج 87.5%، والمحظور تداوله خارج المخابز، أثناء تخزينه داخل مخزن بمخبز ببندر المحلة الكبر، وذلك عقب جرد الرصيد الفعلي وشاشة الصرف، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية وحركة الدقيق المدعم.

 ضبط صاحب مخبز بلدي بالمحلة الكبري جمع طن دقيق مدعم لبيعه بالسوق السوداء

وأكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة التي شنتها إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بالتعاون مع إدرة تموين المحلة، بقيادة المحاسب حازم طه، قد أسفرت عن ضبط مخبز بلدي يتبع إدارة تموين المحلة الكبري، وبحيازته تجميع دقيق بلدي مدعم والمحظور تداوله، مُخزن بمخزن تابع للفرن، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، وتم تحريز 20 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام بإجمالي واحد طن من الدقيق المدعم.

وأضاف أبو هاشم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة كميات الدقيق، مشيرًا إلى أن الحملات التموينية متواصلة ليلا ونهارا على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، وذلك حسب تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أهمية استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تطبيق القانون بصرامة، يهدف ذلك إلى حماية صحة المواطنين ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الخبز.

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية لضمان الامتثال للمعايير الصحية وسلامة الوجبات، التي يتم تقديمها للمواطنين، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود في مراقبة بائعي العصائر والمشروبات واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من سلامة المنتجات التي يقدمونها، يهدف ذلك إلى ضمان صحة المواطنين وسلامتهم.

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