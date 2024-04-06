رفع 310 أطنان قمامة وتراكمات أتربة من شوارع طنطا

أعلنت الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، مواصلة جهودها في أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف الشوارع والميادين بمدينة طنطا وعلى الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز والمدينة.

وأعلن رئيس مجلس مدينة طنطا، إنه تم رفع نحو 310 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن عمليات النظافة بصفة مستمرة يوميًا خلال الفترة الصباحية والمسائية، حرصًا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، والعمل على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان، في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

ولفت إلى استخدام المعدات الجديدة التي تم توريدها خلال الأسابيع الماضية؛ لدعم وتحديث منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى المركز والقرى التابعة لمركز ومدينة طنطا، خاصة على الطرق الرئيسية والشوارع داخل المدينة والقرى الكبرى.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

ووجه محافظ الغربية، برفع كافة الإشغالات واستمرار اعمال النظافة بكورنيش زفتى المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ليكون متنفسًا كبيرا للمواطنين، كما تابع المحافظ بمركز ومدينة السنطة، أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد، بطول 900 متر وعرض 7 أمتار تمهيدا لأعمال الرصف.