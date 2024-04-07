الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية بـ4 قرى فى الغربية

قوافل طبية
قوافل طبية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، جمعية الأورمان، وذلك تحت مظلة الاتحاد الوطني للعمل الأهلي والتنموي، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (117) مريضا ضمن المرضى غير القادرين قرية ميت المخلص مركز زفتى، قرية سجين الكوم مركز قطور، قرية كفر المحروق مركز كفر الزيات، وقرية كوم عبود مركز بسيون، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

 

وأعلن أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.
 

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

مديرية التضامن الإجتماعي جمعية الأورمان الاتحاد الوطني توقيع الكشف الطبي مركز بسيون مركز زفتى القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة

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