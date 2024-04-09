الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعود للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.

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وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على المحاور الرئيسية وأماكن المتنزهات والحدائق والطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة وإعادة تأهيل الغير صالح منها وتغيير الكشافات الغير صالحة، وكذا التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما أكد محافظ القاهرة على التنسيق مع مديرية الصحة، والإسعاف للتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية وبصفة خاصة الأدوية اللازمة لحالات التسمم.

وشدد اللواء خالد عبد العال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك وأثناءه والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، ومتابعة مواقف السيارات ( النقل العام – السيرفيس - مواقف الأقاليم ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وخاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية والتأكد من توافر كافة شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص والإخطار أول بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة للعمل ضمان سيولة الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد.

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال مركز الشبكة الوطنية عيد الفطر المبارك أجازة العيد

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