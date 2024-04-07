الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشارك العاملين بهيئة نظافة العاصمة حفل الإفطار السنوى

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال حفل الإفطار

شارك اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عمال ومهندسى وفنى هيئة نظافة وتجميل القاهرة حفل الإفطار الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بحديقة الوايلى.
 

وشارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس حازم الأشمونى، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء يحيي الأدغم السكرتير العام المساعد، ود. خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولى الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية.
 

محافظ القاهرة: العاملون بالهيئة يؤدون عملهم بإخلاص 

 

وأكد محافظ القاهرة تقديره لكل العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كل الظروف والأوقات، مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام، الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة، مؤكدًا أن الهيئة شهدت تطويرًا كبيرًا وأصبحت تعتمد على ذاتها فى عمليات الإصلاح ولم يعد بها معدة واحدة معطلة بفضل كفاءة العاملين بها.
وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه.
 

ووجه اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الشكر للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على حرصه كل عام على مشاركة العاملين فى حفل افطارهم لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر تقديرًا للجهود التي يبذلونها لإظهار الوجه الحضارى للعاصمة.
وقام محافظ القاهرة خلال الحفل بتكريم الفائزين من حملة القرآن الكريم فى المسابقة التى اجرتها الهيئة خلال شهر رمضان، كما كرم عدد من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة.

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