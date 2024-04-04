"الدستور" يرصد أبرز فعاليات التحالف الوطني بالعاصمة خلال شهر رمضان

عدد من الفعاليات نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في محافظة القاهرة خلال شهر رمضان الكريم، وتنوعت الفعاليات بين إدخال الفرحة على قلبه وبين مؤازرة للأسر الأكثر احتياجا تارة بتوزيع الكراتين الرمضانية وأخرى بإسعاده بإقامة فعاليات على أعلى مستوى لإفطاره ودعوة نجوم الفن والرياضة للإحتفاء بالأسر الأولى بالرعاية.

يستعرض "الدستور" خلال تقريره أبرز ما قام به التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي بالعاصمة من خلال المؤسسات والجمعيات المنبثقة منه.



“البيت الكبير” لإفطار 1000 صائم من جمعية رسالة في المحافظات

حلت فيه الفنانة نهال عنبر والفنانة بدرية طلبة واللاعب محمود كهربا ضيوفا باحتفالية جمعية رسالة عضو التحالف الوطني في إفطار أهالينا بالمحافظات بفيلا البشاري بمحافظة القاهرة.

ووجهت الفنانة نهال عنبر خلال كلمتها الشكر والتحية لجمعية رسالة عضو التحالف الوطني، وأشادت بما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأسر الأكثر احتياجا.

ومن جهتها قالت الفنانة بدرية طلبة إن الفعالية جسدت منتهى الإنسانية لما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأكثر احتياجا.

وتابعت طلبة خلال الفعالية المقامة أن اليوم هو كرنفال للأسر البسيطة من ناحية ويعبر عن مقدار مسئولية الدولة تجاه الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللاعب محمود كهربا أنه سعيد بالمشاركة في افطار 1000 فرد تحت مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي.

ووجه الشكر على دعوته بالحفل المقام من قبل جمعية رسالة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

إفطار 2000 صائم من الأسر الأولى بالرعاية من الهيئة الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني

وقال يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية في وقت سابق، أن حفل الإفطار يعد حفلا وليس بالإفطار لما تضمنته فاعلية اليوم من الهيئة الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني.

وأوضح داود في تصريحات ل "الدستور" أن المشهد إنما هو مشهد متحضر يعكس صورة الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين.

وتابع مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية أن مدينة السمرات جسدت مشهدا متحضرا من مدينة قاطنيها من سكان عشوائيات لمدينة متحضرة.



الاحتفال بيوم اليتيم بأطفال بني سويف بالقاهرة.. وتوزيع ملابس العيد وألعاب وحفل إفطار ضخم

وأقيمت أمس فاعليات يوم اليتيم من مؤسسة أبي هشيمة الخير عضو التحالف الوطني بمدينة نصر.

وقال مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لمؤسسة أبوهشيمة الخير عضو التحالف الوطني أنه تقام اليوم من جمعية ابوهشيمة الخير عضو التحالف الوطني فاعليات ليوم اليتيم حسب أجندة عمل المؤسسة.

وأكد أمس، الجمل في تصريحات لـ"الدستور" أن الفعالية تأتي لمؤازرة كل يتيم فقد من يعليه.

وأشار المستشار الإعلامي لمؤسسة أبوهشيمة الخير إلى أن الحفل حافل بالألعاب للأطفال والملابس الجديدة فضلا عن وجبة إفطار.

وأوضح الجمل أن الفاعلية عبارة عن funny day موجة للأطفال بوجود رجل الأعمال أبوهشيمة.

وخلال الأيام القليلة القادمة ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي خلال شهر رمضان الكريم عددا من الفاعليات بمحافظة القاهرة فضلا عن فعالياته المقامة في محافظات مصر.

وتأتي أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في ضوء التصريحات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا وإقامة أفخر الاحتفالات والفعاليات المؤازرة للأسر ورفع المعاناة وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.