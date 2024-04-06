السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكثيف جهود الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة السلع بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وجَّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولي الجهات المعنية، برقابة الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتداول السلع بتكثيف جهودها بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة ما يتم تداوله بنطاق المحافظة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الإجراءات تأتي ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وما يصاحبه من إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم خلال عطلة العيد من الأسواق.

وفي هذا الإطار نجحت إدارة مباحث التموين بالجيزة في ضبط ٢٧٤٦ حالة مخالفة بمجالات (الغش التجارى والتدليس، المطاحن والمخابز، البدالين التموينيين، المواد البترولية، الذبح خارج المجازر الحكومية، المحلات العامة).

وأوضح تقرير لمباحث التموين بأن المضبوطات شملت ١١٨٠ قضية لتجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم ونخالة وعدم حمل شهادة صحية وتلاعب بأوزان الخبز وإدارة مخبز بدون ترخيص، إلى جانب ٥١ قضية لضبط (سكر، دقيق، سمن، أرز، مكرونة، زيت طعام، ياميش، نسكافيه، عجينة حوواشى،  خمور، سجائر، إسفنج مراتب، أدوات منزلية، حديد تسليح، أسمنت) متداولة بدون تراخيص مزاولة مهنة.

كما تضمنت المضبوطات ١٤٩٠ قضية لإدارة منشأت بدون ترخيص عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى، و٢٤ قضية ذبح خارج المجازر الحكومية وأخيرا قضية لتجميع والاستيلاء على إسطوانات بوتاجاز مدعم.

وعلى الفور، تم مصادر الكميات المضبوطة والتى بلغت ١٦٤ طن و١٨٦٠٠٠ عبوة و٣٩٦ لتر فى حالات المخالفة المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وكان كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين، بالمتابعة اليومية لمنظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز، والتأكد من توافر الكميات التي تلبي احتياجات المواطنين بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما شدد المحافظ على مراقبة انتظام العمل بمستودعات البوتاجاز والتأكد من وصول الدعم لمستحقية والتعامل الحازم حيال أي مخالفات يتم ضبطها لضمان سريان منظومة العمل. 

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