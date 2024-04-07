الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

طوارئ بشمال القاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، اجتماعا برؤساء الأحياء، بحضور أ. محمد شحاتة مدير المكتب، م. مى طلعت مدير المكتب الفني.

وأكد نائب المحافظ على رؤساء الأحياء رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، خاصة المدخنة والمملحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ "المواطن أولًا" 

وشدد على توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ "المواطن أولًا" المنتشرة بأحياء المنطقة الشمالية، خاصة المناطق الأكثر احتياجا؛ لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة.

كما شدد نائب محافظ القاهرة على إيقاف جميع الراحات والإجازات لجميع العاملين بإدارات المتابعة والإشغالات، وتخصيص مهندس وفني من إدارة الإسكان متواجد خلال فترة عيد الفطر تحت إشراف رؤساء الأحياء، والتأكيد على غرف العمليات برفع درجة الاستعداد بكامل طاقتها لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار اليوم.

كما تم التشديد على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمناطق المحيطة بالحدائق والمتنزهات، ومحيط المساجد وساحات الصلاة والطرق المؤدية إليها، مع التأكيد على مراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع.

وكان قد أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء؛ لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن الباعة الجائلين والثلاجات التي تقوم ببيع الأسماك المملحة والفسيخ خلال فترة العيد، وسحب عينات مختلفة منها،  والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، وحمل جميع العاملين بها شهادات صحية سارية.

وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بها، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة  خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأضاف د. محمد شوقي أنه تم مضاعفة عدد العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية، والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة يوميًا، لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ على التليفون رقم 23918968، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة على التليفون (02236431299 – 0223640402)، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون (0226840902– 0224823314).

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على دورات مياه المساجد للتأكد من نظافتها واستيفائها الاشتراطات الصحية استعدادا لصلاة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة، كما سيتم تكثيف أعمال مكافحة الحشرات.

وأضاف د. عبدالحليم محمود مدير مرفق إسعاف القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف، وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه
FB_IMG_1712495076003
FB_IMG_1712495076003
استعدادات عيد الفطر المبارك طوارئ لاستقبال عيد الفطر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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