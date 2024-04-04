تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. أبو هشيمة الخير تحتفل بيوم اليتيم

نظمت مؤسسة أبو هشيمة الخير، احتفالية يوم اليتيم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة عدد من الأطفال الذين وصل عددهم إلى 100 طفل من دور الأيتام بمحافظة بني سويف، وذلك بمدينة من مدن الـ ملاهي بالقاهرة.

يأتي ذلك في اطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبوهشيمة الخير والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، ولإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وإشعارهم بالاهتمام والتقدير، وإتاحة الفرصة لهم لقضاء وقت ممتع مع أقرانهم.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الترفيهية والمسابقات، التي تنوعت بين ألعاب رياضية وأنشطة ثقافية وفنية، الى جانب ألعاب الملاهي وتوزيع ملابس العيد، بالاضافة إلى حفل إفطار جماعي.

برنامج الاحتفال بيوم اليتيم بالقاهرة لأطفال محافظة بني سويف

وصول الأطفال من بني سويف: 2:45 عصرًا

دخول الخيمة والراحة: 3:00 - 3:30 عصرًا

الألعاب في الملاهي 3:35 - 4:50 عصرًا

دخول الخيمة واستعمال الحمام والراحة: 4:55 - 5:10 عصرًا

وصول أحمد أبو هشيمة: 5:15 مساءً

تفقد الأطفال وتسليم ملابس العيد والتصوير وكلمات للصحافة 5:20 مساءً

مغادرة أحمد أبو هشيمة 6:00 مساءً

الاستعداد لوجبة الإفطار: 6:05 - 6:15 مساءً

الإفطار الجماعي: 6:15 - 7:00 مساءً

7:05 - 8:00 مساءً الجولة الثانية من الألعاب في الملاهي

مغادرة الأطفال إلى بني سويف: 8:15 مساءً

على أن يكون ال DJ متواجد من الساعة 4:00 مساءً

والـ Charaters من الساعة 5:00 - 6:00 مساءً في الخيمة.

وتأتي الفاعلية في إطار أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة القاهرة.

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني