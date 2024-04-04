الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.. أبو هشيمة الخير تحتفل بيوم اليتيم

فاعليات يوم اليتيم
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني

نظمت مؤسسة أبو هشيمة الخير، احتفالية يوم اليتيم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة عدد من الأطفال الذين وصل عددهم  إلى 100 طفل من دور الأيتام بمحافظة بني سويف، وذلك بمدينة من مدن الـ ملاهي بالقاهرة.

يأتي ذلك في اطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبوهشيمة الخير والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، ولإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وإشعارهم بالاهتمام والتقدير، وإتاحة الفرصة لهم لقضاء وقت ممتع مع أقرانهم.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الترفيهية والمسابقات، التي تنوعت بين ألعاب رياضية وأنشطة ثقافية وفنية، الى جانب ألعاب الملاهي وتوزيع ملابس العيد، بالاضافة إلى حفل إفطار جماعي.

 

برنامج الاحتفال بيوم اليتيم بالقاهرة لأطفال محافظة بني سويف

 

وصول الأطفال من بني سويف: 2:45 عصرًا

دخول الخيمة والراحة: 3:00 - 3:30 عصرًا

الألعاب في الملاهي 3:35 - 4:50 عصرًا

دخول الخيمة واستعمال الحمام والراحة: 4:55 - 5:10 عصرًا

وصول أحمد أبو هشيمة: 5:15 مساءً

تفقد الأطفال وتسليم ملابس العيد والتصوير وكلمات للصحافة 5:20 مساءً

مغادرة أحمد أبو هشيمة 6:00 مساءً

الاستعداد لوجبة الإفطار: 6:05 - 6:15 مساءً

الإفطار الجماعي: 6:15 - 7:00 مساءً

7:05 - 8:00 مساءً الجولة الثانية من الألعاب في الملاهي

مغادرة الأطفال إلى بني سويف: 8:15 مساءً

على أن يكون ال DJ متواجد من الساعة 4:00 مساءً

والـ Charaters من الساعة 5:00 - 6:00 مساءً في الخيمة.

وتأتي الفاعلية في إطار أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة القاهرة. 

فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
فاعليات يوم اليتيم من التحالف الوطني
مؤسسة أبوهشيمة الخير التحالف الوطني يوم اليتيم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أخبار التحالف الوطني

مواد متعلقة

متطوعو التحالف الوطنى يودعون شهر رمضان بإفطار جماعى فى سوهاج (صور)

"لمّة صعايدة".. متطوعو التحالف الوطني وصناع الحياة يودعون رمضان بإفطار جماعي

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين فى الدولة والقطاع الخاص

انتقام موظف.. كواليس معركة بالأسلحة النارية بحى الهرم

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى