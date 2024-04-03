متطوعو التحالف الوطنى يودعون شهر رمضان بإفطار جماعى فى سوهاج (صور)

نظم التحالف الوطني بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر إفطارًا جماعيًا تحت شعار

"لمة الصعايدة"، لعدد 700 متطوع من محافظات صعيد مصر (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر - أسوان).



وتعد الفعالية ختامًا لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث تواجد للمؤسسة 17 مطبخًا في محافظات الصعيد لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبع.



واستهدف التحالف الوطني، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخًا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.



ولم تكتف المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد.



كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضًا.

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج

جانب من افطار التحالف الوطني بمحافظة سوهاج