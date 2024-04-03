الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطني ينظم أكبر مائدة إفطار جماعي بصعيد مصر في سوهاج اليوم

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تحت شعار "لمة الصعايدة" يستعد التحالف الوطني اليوم بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر لإفطار جماعي  لـ700 متطوع من محافظات صعيد مصر (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر - أسوان).

ويعد  هذا الإفطار هو ختاما لأعمال متطوعي التحالف الوطن  في شهر رمضان، حيث تواجد للمؤسسة 17 مطبخ في محافظات الصعيد  لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبعة.

وخلال شهر رمضان المبارك استهدف مؤسسة صناع الحياة مصر بالتعاونمع التحالف الوطني، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتفي المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.

فيما شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالمازوت قادمة من أسيوط في اتجاه سوهاج دون حدوث إصابات أو تفريغ للحمولة على الطريق، تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع السيارة وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قوات تامين الطريق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالمازوت على اطريق الصحراوى الغربى بجهينة دون حدوث إصابات.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة مرور سوهاج، انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بمركز جهينة.

وتبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل “محملة مازوت” قادمة من أسيوط اتجاه سوهاج قيادة المدعو “علي د ع ا 54 سنة” سائق ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها وانقلابها تفريغ الحمولة على جانب الطريق - لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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