بعد نقل مقاليد الحكم للعاصمة الإدارية.. كيف ستصبح القاهرة العاصمة التاريخية والثقافية؟

تواصل اجهزة الدولة تطويرها لعاصمتها ضمن خطة ورؤية واضحة وضعتها في خطة خمسية لجعل القاهرة متحفا مفتوحا وعاصمة تاريخية للدولة بعد افتتاح العاصمة الإدارية.

موجة من الانتقادات عبر عنها رواد شبكات التواصل الاجتماعي بعد نقل مقاليد الحكم للعاصمة الإدارية ملقبين العاصمة التاريخية بـ الأقاليم، حسب توارد منشوراتهم على صفحاتهم، "الدستور" بدوره يوضح ماهي شكل العاصمة التاريخية في 2030، وهل هي الأقاليم أم هي عاصمة ثقافية وتاريخية للدولةالمصرية العتيقة.

ولا تقدم بدون استخدام التكنولوجيا الحديثة، من هذا المنطلق راعت الدولة المصرية تطوير عاصمتها التاريخية والثقافية بدمج أحدث الصيحات التكنولوجية لتعبر عن إرادة واضحة منها.

استخدام الذكاء الاصطناعي وتعميم التحول الرقمي

وفيه سعت محافظة القاهرة من خلال أجهزتها إلى تحقيق التنمية المستدامة برؤية واضحة أعلنت عنها بخطة خمسية عبر بوابتها الإلكترونية تحت عنوان “رؤية العاصمة”.

وأعلنت محافظة القاهرة محاور العمل الرئيسية حتى 2030 للتحول الرقمي، حيث يأتي أولها مشروع تطوير الجهاز الإداري بالديوان والأحياء.

أولا: مشروع التحول الرقمي لمنافذ الخدمات الرئيسية Front Office وقيمتها المحافظة لثلاث منافذ، المنافذ الثابتة وبها المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمراكز التكنولوجية بالأحياء، المنافذ المتنقلة وتبدء كمرحلة الأولى تجريبية على أحد الأحياء والمرحلة الثانية بتعميم التجربة على الأحياء الأكثر احتياجا.

تطوير كافة التطبيقات الرقمية المستخدمة

وجاء تطوير تدعيم وتطوير البرنامج والتطبيقات الرقمية المستخدمة لدعم النظام أحد أبرز المحاور من المنافذ الإلكترونية وتشمل البوابة الإلكترونية الرئيسية لمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب "فرعية" والبوابة الإلكترونية للتواصل مع نواب الشعب منارة والبوابة الجغرافية لمحافظة القاهرة وتطبيقات Facebook وWhatsApp وTwitter وYou Tube

وشملت الخطة الخمسية مشروع التحول الرقمي للإدارات الداخلية بالديوان العام والأحياء (Back Office) بتطوير الإدارات الخلفية بالديوان "مشروع الإدارات الإلكترونية وتطوير الإدارات الخلفية بالأحياء مشروع الإدارات الإلكترونية.

إدراج أسواق ومشروع تشغيل الشباب

كما جاء التحول الرقمي لقطاع المشروعات التابعة لمحافظة القاهرة بمشروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة - مشروع جهاز تشغيل شباب الخريجين ومشروع الجهاز التنفيذي لسوق العبور ومشروع تحسين الخدمة المجزرية ومشروع النقل الجماعي (السرفيس) ومشروع السويقات مشروع الحدائق المتخصصة ومشروع ساحات انتظار السيارات ومشروع شركات النقل الجماعي ومشروع التأمين على الحيوانات المعدة للذبح ومشروع المحاجر ومشروع مراكز تد ريب الدفاع المدني والإطفاء ومشروع أسواق السيارات ومشروع مواقف سيارات أجرة الأقاليم.

تحويل القاهرة كمدينة ذكية

وشمل مشروع التحول الرقمي للقطاعات المختلفة على أرض المحافظة "القاهرة بتحويلها لمدينة ذكية وشمل التطوير الرقمي، الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي التموين، الأوقاف الزراعة، الإسكان الثقافة والفنون الشباب والرياضة الطب البيطري، النقل والمواصلات، النظافة والتجميل المياه والصرف الصحي، المرور القوى العاملة، الكهرباء والطاقة، الضرائب العقارية التنظيم والإدارة.

ويتم خلال تحويل محافظة القاهرة كمدينة ذكية التركيز على ثلاثة محار أساسية وهي استخدام التكنولوجيا في تطوير الجهاز الإداري تطوير مراكز الحصول على الخدمة وتطوير وتنوع مسارات الحصول على الخدمات (الخدمات الذكية) وفي هذا الإطار فقد حددت محافظة القاهرة مسارًا للتحول الرقمي لهذه القطاعات يختار كل قطاع ما يناسبه طبقا للدور المنوط به في المنظومة الإدارية والأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها، ويتسم هذا المسار بالمرونة بحيث يمكن تحديثه في حالة ظهور أية تطورات تكنولوجية جديدة تخدم أهداف المؤسسة.

ويبدأ تنوع الحصول على مسار الرقمي بنشر الثقافة وإدارة التغيير (التحول الرقمي ضرورة حتمية وتبسيط الإجراءات بحصر وتنميط الخدمات وتوحيد الإجراءات والمعايير وإعادة هندسة دورات العمل وإصدار تشريعات قانونية وإعداد دليل موحد للخدمات والإجراءات ووضع معايير قياسية لأداء الخدمة والحصول عليها.

التعليم في عاصمة الدولة التاريخية والثقافية

ولا يأتي تطوير مدينة أوعاصمة تاريخية دون الرجوع لتطوير التعليم ويعتبر التعليم أحد مؤشرات النجاح لأي شعب، وتبحث الدولة المصرية دائما عن الصدارة في تطوير التعليم.

وتسعى فيه محافظة القاهرة إلى رفع كفاءة العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير واستكمال وإعادة تأهيل المدارس بالمحافظة، وذلك لتحسين جودة العملية التعليمية، وبناء على ذلك هناك مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة.

تطوير المدارس (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) وذلك من خلال بناء فصول جديدة، وصيانة المباني القديمة بالمدارس لتقليل الكثافة العددية للتلاميذ.

تزويد المدارس بالأثات والأجهزة الحديثة لتسهيل العملية التعليمية، إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة، الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم، تخفيض كثافة الفصول في المستويات التعليمية المختلفة.

زيادة أعداد المعلمين ذات الكفاءة في جميع المدارس

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه ضمن مخططها الخمسي زيادة عدد المعلمين ذات الكفاءة في جميع المراحل الدراسية، بجانب عمل مسابقات للموهوبين والمتميزين وتنمية التفكير والإبداع وتوفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة.

توفير البيئة المدرسية الداعمة والحاضنة

وتابعت محافظة القاهرة أنه ضمن خطتها توفير البيئة المدرسية الداعمة والحاضنة والالتزام بالانضباط المدرسي.

وكذلك التطوير المستمر لأداء المعلم وتمكينه من استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقا لخطة الدولة لتطوير العملية التعليمية.

واهتمت محافظة القاهرة في مخططها بالتنمية المستدامة تربويا وتعليميا لطلاب المراحل المختلفة وكذلكتطبيق نظام الجودة بالمنشآت التعليمية والتدريبية.

ويعد مخطط الخطة الخمسية للتعليم بمحافظة القاهرة مخططا استراتيجيا لما يحويه من نقاط هامة بين الاهتمام بالبشر والحجر، بتهيئة المدرسين والطلاب معا في العملية التعليمية، وكذلك تطوير وبناء المدارس حسب الأولوية والضرورة.



تطوير العشوائيات ومشروعات الإسكان أحد أبرز إنجازات محافظة القاهرة

قدّمت محافظة القاهرة اهتمامًا خاصًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية صحية بهدف رفع مستوى معيشتهم، كما تسعى المحافظة إلى توفير بدائل سكنية لسكان العشوائيات بهدف تحسين مستوى حياتهم، حيث إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع في المحافظة وبناءً على ذلك، هناك مجموعة من المشروعات المقرر تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة، بما في ذلك تنفيذ مشروعات سكنية في المناطق العمرانية الجديدة مثل منطقة بدر وغيرها من المناطق الجديدة.

رؤية المحافظة لتطوير مشروعات الإسكان في المحافظة

تسعى المحافظة إلى تطوير وتحسين جودة الحياة لقاطنيها من خلال تحقيق التوزيع العادل للخدمات بشكل عام والإسكان بشكل خاص. ولهذا الغرض، تعمل المحافظة على توفير وحدات سكنية للأشخاص ذوي الدخل المحدود وسكان العشوائيات، بهدف توفير بيئة صحية مناسبة للعيش.

ووفقًا لرؤيتها للخطة الخمسية، أشارت محافظة القاهرة إلى أنها ستقوم بدراسة احتياجات جميع المواطنين فيها، وذلك لتوفير وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع، سواء كانت إسكان بتكاليف منخفضة أو اقتصادي أو متوسط.

خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات

تهتم محافظة القاهرة بتطوير العشوائيات والانتقال نحو محافظة خالية من العشوائيات، وهذا يظهر بشكل واضح في توفير مساكن بديلة لسكان العشوائيات، وذلك لأن المحافظة تؤمن بضرورة توفير حياة كريمة لهؤلاء الأفراد حتى يصبحون أعضاء منتجين في المجتمع. وأشارت محافظة القاهرة إلى أنها ستعتمد في خطتها لتطوير العشوائيات خلال الخطة الخمسية القادمة على الجهات المانحة، مثل الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون الدولي الألماني GIZ والاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك لتنفيذ مشروعات.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي من خلال التعاون الدولي الألماني GIZ، سيتم تطوير عدد من المدارس والوحدات الصحية، وسيتم تطوير منظومة التخلص من النفايات وشراء معدات طبية وغير طبية للوحدات الطبية، كما سيتم إنشاء مركز طبي جديد يخدم المناطق ذات أعلى احتياج، وإنشاء حديقة عامة تخدم المناطق ذات أعلى فقر واحتياج، وإعادة رصف وإنارة الشوارع وتجديد شبكة مياه الشرب.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، سيتم توقيع اتفاقيات لوضع إطار عمل بين محافظة القاهرة والجهاز المصرفي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

الدولة وضعت خطط عديدة بمحافظة القاهرة لجعلها العاصمة التاريخية والثقافية

ونشرت محافظة القاهرة عبر بوابتها الإلكترونية رؤيتها للخطة الخمسية المقبلة استعدادا للمخطط الشامل 2030 وجاءت خطة العاصمة الخمسية للحفاظ على التراث أولوية استراتيجية.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه يتم التنسيق مع اللجنة القومية لإحياء وتطوير القاهرة التراثية لتطوير منطقة الخليفة ومنطقة درب اللبان والتنسيق مع وزارة الثقافة لإحياء منطقة الأزهر والغورية.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه جار مشروعات بحثية وشراكات مع جامعات لتطوير سوق العتبة وسوق باب اللوق في ظل اهتمام محافظة القاهرة وتوجه الدولة نحو البحث العلمي كأحد سبل التطوير.

شراكات بحثية لتطوير الأسواق التاريخية

وتعاونت محافظة القاهرة في وضع خطة مع صندوق تطوير البحث العلمي وجامعة القاهرة ممثل في كلية الهندسة في مشروع بحثي مشترك من أجل تطوير الأسواق القديمة.

ويهدف المشروع لوضع توصيات واستراتيجيات لتطوير مباني الأسواق التاريخية بالقاهرة وهي سوق العتبة سوق باب اللوق والتي كانت تعد من أوائل الأسواق الصحية في العالم.

وأشادت محافظة القاهرة في رؤيتها الخمسية بالتعاون والمشاركة مع البنك الأوروبي في إعداد دراسات خاصة بتطوير منطقتي وسط البلد "القاهرة الخديوية " ويتم إعداد دراسة لتطوير لمنطقة سط البلد "القاهرة الخديوية بالشراكة مع البنك الأوروبي لاعادة الاعمار ذلك في ضوء عزم الحكومة المصرية على إعادة تطوير وإحياء منطقة وسط البلد من خلال وضع عدد من الخطط المهمة.

واوضحت القاهرة إنه في ظل هذه الجهود لاعادة إحياء منطق سط البلد قام البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتمويل دراسة لتحقيق تطوير متكامل ومستدام للمنطقة من خلال إشراك كافة الطوائف لخلق مزيد من فرص الاستثمار المستقبلية.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه جاري العمل على إنشاء متحف تسعى من خلاله بعمل سجل خاص بتأسيس وإنشاء وتطور محافظة القاهرة متضمنا أهم الأماكن والشوارع والميادين وتضمن كذلك سجل شخصي للسادة المحافظين منذ عام 1894 وحتى الآن.



تطويرات مجال النقل

تطويرات شاملة تخوضها الدولة المصرية بالعاصمة التاريخية والثقافية ولعل النقل تطويره وجعله صديق للبيئة أبرز الخطط الخدمية بمحافظة القاهرة



عقدت العاصمة على تطوير هيكلها وهيئاتها لتواكب الأعمال التطويرية القادمة بكل ربوع الدولة المصرية

ومن بين المشروعات التي عزمت على تطويرها شبكات النقل العام داخل محافظة القاهرة، وهي تسعى من خلال هيئة النقل بالقاهرة إلى توفير وسائل مواصلات آمنه واقتصادية ومتطورة، للتخفيف من معاناه المواطن وبناء على ذلك هناك مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذ ها خلال الخطة الخمسية القادمة بمحافظة القاهرة القادمة.

تحديث أسطول أتوبيسات الهيئة بهدف استيعاب عدد أكبر من المواطنين والسيطرة على الزحام، وإنشاء شركات للنقل الجماعي لاستخدام المينى باص لثقل المواطنين وزيادة خطوط الأتوبيسات في القاهرة الكبرى.

ومن أعمال التي تهدف لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، تكثيف فترات العمل 18 ساعة يوميا، حتى يمكن تقليل الزمن بين كل أتوبيس وأخر وتوفير خطوط للمدن الجديدة وتجديد الورش الجراجات بالمناطق المختلفة.

تطوير محطات أتوبيس هيئة النقل العام

وتسعى المحافظة إلى تطوير وتحسين منظوم النقل الجماعي من خلال تعميم تجرب الأتوبيس بدورين لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين، وتوفير خدمات مميزة مثل أن تكون الأتوبيسات مكيفة لتشجيع شرائح معينه من المجتمع على استخدام الأتوبيسات بدلا من استخدام السيارات الخاصة به وهو ما يقضي على الازدحام في الشوارع، ورفع كفاءة بعض الجراجات مثل فم الخليج، وتجديد وتطوير جراج بورسعيد وجراج القاهرة وإنشاء جراج جديد بمدينة بدر.

وبعد العمل على تطوير أسطول أتوبيسات النقل العام بالقاهرة من أهم أولويات المحافظة وتطويره للعمل بالغاز أو الكهرباء جل ما تسعى آلية محافظة القاهرة.

كما تضع محافظة القاهرة في اعتمادها على عمليات التطوير بناء موظف جيد يكون مواكب لعمليات الطوير والرقمنة.

وتبحث محافظة القاهرة عن ما سيوفر النفقات وهو ما يفعله الأتوبيس العامل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

الاستثمار في محافظة القاهرة

لا تطوير بدون استثمار وراعت اجهزة محافظة القاهرة في خطتها الخمسية الاستثمار باعتباره أحد أبرز القطاعات الواجب تطويرها خلال الخطة الخمسية، ويستعرض “الدستور” خطة محافظة القاهرة الاستثمارية حتى 2030.

ويضم مخطط محافظة القاهرة لبرامج ملفات البعد الاقتصادي وتحسينه عددا من الملفات، أولاها، التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الذكي يشمل التخطيط الاستراتيجي وحدة التخطيط - وحدة التطوير والمتابعة DER - إدارة الاحتياجات - إبرام العقود، تحديد الاحتياجات، إدارة المناقصات المركزية، وتطوير أداء العاملين والهيكل الإداري بإعداد وتاهيل قيادات المحافظة والعاملين بالجهاز المؤسسي - التقويم وضبط إدارة الجودة - تطوير غرفة العمليات المركزية - تطوير وتنظيم الهيكل الإداري اكتشاف وتنمية وتمكين الكوادر - تدعيم ثقافة الشفافية للمحافظة ومكافحة الفساد.

كذلك يعد التحول الإلكتروني الرقمي الذكي حاضر بقوة في الملفات المؤثرة في البعد الاقتصادي، وذلك لتبسيط الإجراءات وميكنة وربط نظم المعلومات بين المحافظة والأحياء وتهيئة بيئة العمل توفير النظم والتطبيقات الرقمية تفعيل الدفع والتحصيل الالكتروني وتأهيل وتدريب العاملين الانتقال لنظم المعلومات الذكية.

وأشارت محافظة القاهرة في رؤيتها لـ2030 لإدارة منظومة المشاريع بإنشاء منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة وتقييم أداء المشروعات وبرنامج تدعيم المعرفة والابتكار والبحث العلمي بتبني برنامج شامل لغرس ثقافة الابتكار والمعرفة في المجتمع - دعم الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية - تفعيل الشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص والجهات المانحة في دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار.

مشروعات الاستثمار في محافظة القاهرة

وتأتي المشروعات المهيئ بها الاستثمار في الخطة الخمسية، الإعلانات- المحاجر - الجراجات الساحات - السويقات - الأكشاك - المرور - تنشيط السياحة الإيجارات المقابر - تعديل الاستخدام - المحاجر - تعديل الرسوم - تقديم خدمات عبر الإنترنت الشركات المساهمة الخريطة الاستثمارية.

ومن المشروعات المقرر الاستثمار بها، مشروع نقل الأنشطة المقلقة للراحة مشروع الاستثمار المحجري والتعديني مشروع مصانع الخدمات المتكاملة، مشروع تطوير صناعة الرخام والجرانيت " شق الثعبان.

وفي مشروعات الاستثمار العقاري مشروع تطوير منطقة مصر القديمة - إعادة تطوير مثلث ماسبيرو.

والمشروعات غير العقارية موقف السلام - جراج روكسي والتحرير.

ومشروع تطوير الخدمات السياحية - مشروع تطوير كورنيش النيل ومشروع تقنين تراخيص المحلات إعادة فتح الجراجات المستغلة في أنشطة غير مرخصة - تقنين عربات الأكل - إنشاء المشروعات ذات الطابع الحضاري).