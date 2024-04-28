الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط مترو جامعة الدول (صور)

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد المشروعات القائمة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة محيط محطة مترو الانفاق بجامعة الدول الكائنة بمنطقة المهندسين التابعة للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمشروع مترو الانفاق.

وحرص المحافظ على متابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط المحطة بما يتوائم مع ذلك المشروع والإنجاز الضخم والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة لخدمة مواطني الجيزة.

وعاين المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التنسيق الشامل للطريق التي تضم انشاء أرصفة للمشاة ومواقع الدوران للطريق ومساحات خضراء ورصف طبقة الطريق لتيسير وتسهيل الحركة المرورية.

وكلف المحافظ خلال الجولة بضرورة تنفيذ أعمال التطوير علي اكمل وجه ومراعاة مسار الطريق والحارات المرورية بشارع جامعة الدول العربية الذي يعد من أكبر الشوارع بمحافظة الجيزة ويشهد كثافات مرورية علي مدار اليوم.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء الدقي والعجوزة ومديرية الطرق بالتواجد الميداني والتنسيق والتعاون مع الشركة المنفذة وهيئة مترو الانفاق لإزالة اي معوقات وسرعة إنجاز الاعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق ورضوي حامد مدير مديرية الإسكان ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ومسئولي المكتب الاستشاري والشركة المنفذة ومترو الأنفاق.

IMG-20240428-WA0017
IMG-20240428-WA0017
IMG-20240428-WA0018
IMG-20240428-WA0018
IMG-20240428-WA0020
IMG-20240428-WA0020
IMG-20240428-WA0019
IMG-20240428-WA0019
IMG-20240428-WA0016
IMG-20240428-WA0016
اعمال المرحلة الثالثة مترو الأنفاق محافظة الجيزة محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

بدأت أمس.. خطة تخفيف الأحمال في محافظة الجيزة أبريل 2024

تحفة فنية.. محافظة الجيزة تنشر صورًا لمحطة مترو جامعة الدول العربية بعد انتهائها

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

بعد واقعة المستشار بهاء المرى.. 3 قرارات عاجلة لنقابة محامى الدقهلية

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

طلاق شروق ودكتور فود.. فيديو صادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة