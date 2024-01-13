رمضان عبدالمعز: على سبيل السعادة أبشركم بقرب شهر رمضان

هنأ الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رجب المبارك.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه على سبيل السعادة خليني أبشركم إن شهر رمضان اقترب.

وأضاف: "باقي 50 يومًا على صلاة التراويح ونقول هل هلالك شهر مبارك، ورمضان شهر البركة، واللهم بارك لنا في شهر رجب وشعبان، وبلغنا رمضان".

وأشار إلى أن الجميع ينتظر رمضان من العام للآخر، موضحًا أنه لا بد أن نهيئ أنفسنا لاستقبال هذا الشهر المبارك، وأن نحسن من أخلاقنا وعادتنا السيئة.