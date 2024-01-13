السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام شيحة: مصر تتعامل مع اللاجئين على أنهم ضيوف

عصام شيحة
عصام شيحة

علق الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة لتخفيف آثار الأزمة، فضلًا عن استقبال الضيوف من الدول العربية الشقيقة نتيجة لتدهور الأوضاع في بلادهم.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، إن مصر تتعامل مع اللاجئين على أنهم ضيوف.

وأضاف أن الدولة المصرية تتعامل مع اللاجئين على أنهم لديهم مشاكل في بلادهم، وأغلب من لديهم قدرات مالية استثمروها بشكل كبير، ومن الظلم أن نعاقب مليونًا ونصف المليون سوري على أنهم لديهم مشكلة مع سوري.

وأشار عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك اهتمامًا حكوميًا واحتضانًا شعبيًا لحوالي 9 ملايين ضيف في مصر.

المحور حقوف الإنسان عصام شيحة

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