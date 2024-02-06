مسلسلات رمضان 2024| مروة أنور تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها في "مليحة"

تعاقدت الفنانة مروة أنور على مسلسل “مليحة"، الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية، ومكوّن من 15 حلقة، سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وهو من إنتاج شركة DS+، ليكون هذا العمل الفني مؤكدًا على دعم مصر للقضية باستمرار وإلى أبد الآبدين.

وتحمست الفنانة مروة أنور لمشاركتها في مسلسل “مليحة”، الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، وهو ما جعلها توافق على دورها قبل قراءة السيناريو، بعدما رشحها casting director أحمد الزغبي، متابعًة: "وافقت كمان قبل ما اقرأ الدور كله على الورق خاصًة أنه عن دولة فلسطين وجرائم الاحتلال ضد أهلها".

وكشفت الفنانة مروة أنور في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "مليحة"، والتي ستكون شخصية محورية في أحداث العمل الفني، وتربطها علاقة بالفنان أمير المصري ضمن أحداث العمل الفني مليحة، متابعًة: "شخصيتي في مسلسل مليحة هي شخصية مرحة ولذيذة وفي بينها وبين أمير المصري علاقة لذيذة، بيحبوا بعض وبيدور بينهم مشاهد لذيذة".

وأضافت: "الشخصية اسمها فريدة هي يعتبر الجزء المرح في العيلة ووسط الأحداث وبتهزر وبتضحك، وهي خطوط متباعدة للشخصيات بس الأحداث بتجمعهم ببعض".

وعن عرض المسلسل في هذا التوقيت، قالت: "شايفه أنها لازم تبقي موجوده بشكل كبير ومستمر عشان الجيل اللي معندوش خبره وميعرفش أصل القضيه واللي بيحصل، خصوصًا أن مفيش أعمال فنية كتير بتتكلم عن الموضوع".

وعن توقع نجاحه، قالت: "متوقعة نجاحه جدًا خاصًة أنه يتكلم عن قضية مهمة عن كل الناس حاليًا وهو العمل الفني الذي سيعمل ويتحدث عن القضية الفلسطينية".

أبطال مسلسل مليحة

المسلسل الجديد تقدمه الشركة المتحدة عبر شركة DS+ من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

العمل الفني "مليحة" سيتحدث عن القضية الفلسطينية وتاريخ الاعتداء الصهيوني على دولة فلسطين، وسيشارك به عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، حرصًا من الدولة المصرية على دعمها المستمر القضية الفلسطينية اللامتناهي والممتد إلى أبد الآبدين ومنذ فجر التاريخ.