الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|القائمة الكاملة لأبطال "مليحة"

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

سيطرت روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ الإعلان عن مسلسل مليحة، وهو من إنتاج شركة بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصًة أنه يتحدث عن القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال.

ما بين مصر والأردن وفلسطين.. القائمة الكاملة لأبطال "مليحة"

 

مسلسل مليحة يؤكد على دعم مصر للقضية الفلسطينة منذ البداية وستظل من أشد الداعمين لها، والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا ما ستدور حوّله قصة العمل الفني "مليحة"، والذي سيجمع بين ممثليين مصريين وأردنيين وفلسطينيين أيضًا.

وترصد "الدستور" القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "مليحة"

انضم من مصر نجوم كِبار من مصر وهم كلٍ من ميرفت أمين، وحنان سليمان، وأشرف ذكي، وأمير المصري، وأميرة أنور ومن بطولة محمد دياب، وعلي الطيب، بالإضافة  إلى عدد من النجوم الشباب، ومن فلسطين الممثلة سيرين خاس، بالإضافة إلى فنانون من دولة الأردن لم يعلن عن أسماءهم حتى الآن.

دراما رمضان 2024 | أمير المصري يبدأ تصوير دوره في "مليحة " خلال أيام

مسلسلات رمضان 2024| مروة أنور تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها في "مليحة"

مسلسلات رمضان 2024.. علي الطيب أحدث المنضمين لـ"مليحة"

 

تفاصيل مسلسل "مليحة"

والعمل تدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لغزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما يتناول العمل عدة تفاصيل حياتية عن القضية الفلسطينية، ليكون هو المسلسل الداعم للقضية خلال أيام شهر رمضان المقبل، والذي يتناول قضية التهجير وخلافه، في إطار دعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة ds+، ويجمع بين أبطال الفن من أنحاء الوطن العربي.

ما بين مصر والأردن وفلسطين القائمة الكاملة لأبطال مليحة القائمة الكاملة لأبطال مليحة ابطال مليحة مليحة مواعيد عرض مسلسل مليحة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024| "الدستور" ينشر صورًا جديدة من "حق عرب" لـ العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية رنا رئيس في "سر إلهي"

"تحفة فنية".. ماذا قال روّاد السوشيال عن مسلسل "حدوتة منسية"؟ (صور)

مسلسلات رمضان 2024| مروة أنور تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها في "مليحة"

"حدوتة منسية" ضمن قائمة المسلسلات الأكثر شهرة على Watch it

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024.. أبرزها الكبير أوي8 والحشاشين

القائمة الكاملة لمسلسلات الـ15 فى رمضان.. أبرزها "عتبات البهجة" و"مليحة"

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية إسلام جمال في "الحشاشين"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية