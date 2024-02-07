مسلسلات رمضان 2024|القائمة الكاملة لأبطال "مليحة"

سيطرت روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ الإعلان عن مسلسل مليحة، وهو من إنتاج شركة بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصًة أنه يتحدث عن القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال.

ما بين مصر والأردن وفلسطين.. القائمة الكاملة لأبطال "مليحة"

مسلسل مليحة يؤكد على دعم مصر للقضية الفلسطينة منذ البداية وستظل من أشد الداعمين لها، والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا ما ستدور حوّله قصة العمل الفني "مليحة"، والذي سيجمع بين ممثليين مصريين وأردنيين وفلسطينيين أيضًا.

وترصد "الدستور" القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "مليحة"

انضم من مصر نجوم كِبار من مصر وهم كلٍ من ميرفت أمين، وحنان سليمان، وأشرف ذكي، وأمير المصري، وأميرة أنور ومن بطولة محمد دياب، وعلي الطيب، بالإضافة إلى عدد من النجوم الشباب، ومن فلسطين الممثلة سيرين خاس، بالإضافة إلى فنانون من دولة الأردن لم يعلن عن أسماءهم حتى الآن.

تفاصيل مسلسل "مليحة"

والعمل تدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لغزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما يتناول العمل عدة تفاصيل حياتية عن القضية الفلسطينية، ليكون هو المسلسل الداعم للقضية خلال أيام شهر رمضان المقبل، والذي يتناول قضية التهجير وخلافه، في إطار دعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة ds+، ويجمع بين أبطال الفن من أنحاء الوطن العربي.