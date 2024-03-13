حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان

تتصاعد حدة البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان في مصر وفقًا للهيئة القومية للأرصاد الجوية، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في مختلف محافظات الجمهورية في معرفة طبيعة الحالة الجوية أثناء الصيام التأقلم عليها وعدم حدوث أي مضاعفات للصائمين.

حالة الطقس اليوم في مصر الأربعاء 13-3-2024

وأصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا توضح فيه حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان 2024/1445، حيث أكد البيان وجود طقس حار خلال ساعات النهار في كافة محافظات الجمهورية وطقس لطيف خلال ساعات الليل خاصة المتأخرة منها وحتى ساعات الفجر.

حالة الطقس في القاهرة الأربعاء 13-3-2024

وأكد خبراء الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقسًا حارًا خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية باردًا نسبيًا خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.



حالة الطقس في الإسكندرية

تشهد عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية الأربعاء 13-3-2024 ارتفاع في درجات الحرارة، حيث يسود طقسًا دافئ نسبيًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا مع عدم وجود أي فرصة لسقوط الأمطار وفقًا لتوقعات الهيئة القومية للأرصاد الجوية والتي أكدت ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية بمقدار 5 درجات مئوية، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقعة العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة جنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسي مطروح العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 31 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 32 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 35 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

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