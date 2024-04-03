الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان الفجر اليوم الرابع والعشرين فى رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024

موعد آذان الفجر
موعد آذان الفجر

موعد أذان الفجر اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات الماضية وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في معرفة توقيت السحور والإمساك في محافظة إقامتهم.

موعد أذان الفجر اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024

يمكن معرفة موعد أذان الفجر اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 من خلال بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:

موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:15 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تقترب من ال 14 ساعة يوميا.


موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:18 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تقترب من ال 14 ساعة يوميا.

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موعد آذان صلاة الفجر في الجيزة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الجيزة اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:15 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تقترب من ال 14 ساعة يوميا.

موعد أذان صلاة الفجر في أسوان

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة أسوان اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:16 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تقترب من ال 14 ساعة يوميا.


موعد أذان صلاة الفجر في بورسعيد


يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة بورسعيد اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:08 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تقترب من ال 14 ساعة يوميا.

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موعد أذان صلاة الفجر في الغردقة


يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة الغردقة اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:08 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تقترب من ال 14 ساعة يوميا.

موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ


يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ اليوم الرابع والعشرين في رمضان الأربعاء 3 أبريل 2024 وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية في تمام الساعة 4:05 فجرا وبذلك تكون ساعات الصيام تقترب من ال 14 ساعة يوميا.

 

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