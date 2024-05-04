استشاري تغذية علاجية يحذر مرضى القلب والسكر من تناول الفسيخ

يعتبر الفسيخ من الأطعمة التقليدية والشهيرة في بعض المجتمعات خاصةً خلال الاحتفال بعيد الربيع، ولكن يجب على مرضى السكري أن يكونوا حذرين عند تناوله بسبب المخاطر الصحية التي قد تنتج عن ذلك.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور هشام الوصيف استشاري التغذية العلاجية، أن الفسيخ يحتوي على نسبة عالية من الأملاح والدهون المضافة والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ لدى مرضى السكري، مما قد يؤدي إلى تعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وتضخم الكلى.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن أن يسبب تناول الفسيخ لمرضى السكري تغيرات في وظائف الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال، مما يجعل من الضروري تجنب تناوله أو الحد من كميته بشكل كبير.

وتابع أنه ينبغي على مرضى السكري الامتناع عن تناول الفسيخ أو استشارة الطبيب قبل تناوله لتجنب المخاطر الصحية المحتملة التي قد تنجم عن ذلك.

وأضاف أن تناول الفسيخ لمرضى القلب يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر نظرًا لمحتواه العالي من الصوديوم والدهون المشبعة. يعتبر ارتفاع مستويات الصوديوم في الجسم عاملًا مساهمًا في ارتفاع ضغط الدم، وهو مشكلة شائعة بين مرضى القلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدهون المشبعة الموجودة في الفسيخ يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من احتمالية تكون التصلب اللويحي في الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية والسكتة القلبية.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أنه يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الفسيخ إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من عبء القلب ويزيد من مخاطر تطور الاحتشاء القلبي. وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي هذا التراكم إلى انتفاخ الأطراف والرئتين، مما يسبب صعوبة في التنفس ويعزز من خطر الفشل القلبي.

ووجه نصائح إلى مرضى القلب بتجنب تناول الفسيخ بشكل عام أو تقليل كمية الفسيخ المتناولة، والتحدث مع الطبيب قبل تضمينه في نظامهم الغذائي، خاصةً إذا كانوا يعانون من أمراض قلبية مزمنة أو ضغط دم مرتفع.