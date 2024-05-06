التسمم الغذائى.. عدو خفى يهدد صحتك

التسمم الغذائي، ذلك العدو الخفي الذي قد يتربص بنا في أي وقت وأي مكان، يهدد صحتنا ويفسد متعتنا، فما هو التسمم الغذائي؟ ما هى أعراضه؟ وكيف نتجنب الوقوع في فخه؟

تعريف التسمم الغذائى

هو مرض ناتج عن تناول طعام أو شراب ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم، وتنتشر هذه الملوثات من خلال ممارسات تحضير الطعام غير الصحية، أو تخزينه بشكل خاطئ، أو تناوله بعد انتهاء صلاحيته.

أعراض التسمم الغذائى

الغثيان والتقيؤ: من أكثر الأعراض شيوعًا، وقد تبدأ بعد ساعات قليلة من تناول الطعام الملوث.

الإسهال: قد يكون مائيًا أو دمويًا، ويصاحبه آلام وتشنجات في البطن.

الحمى: قد ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ.

فقدان الشهية: الشعور بالنفور من الطعام بسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

آلام العضلات: قد يشعر المصاب بضعف عام وآلام في العضلات.

الجفاف: بسبب الإسهال والقيء قد يفقد الجسم الكثير من السوائل، ما يؤدي إلى الجفاف، والذي قد يظهر على شكل:

العطش الشديد

جفاف الفم

قلة البول أو انقطاعه

الدوخة أو الدوار

الضعف الشديد

متى يجب مراجعة الطبيب؟

عليك مراجعة الطبيب عند الشعور بهذه الأعراض:

1- إذا كانت الأعراض شديدة أو استمرت لأكثر من يومين.

2- في حال وجود دم في البراز.

3- إذا كان المصاب يعاني من الجفاف.

4- إذا كان المصاب من كبار السن أو الأطفال أو يعاني من أمراض مزمنة.

علاج التسمم الغذائى

تعويض السوائل: شرب الكثير من الماء أو المحاليل الشبيهة بالكهارل لمنع الجفاف.

الراحة: الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية للتخفيف من الأعراض مثل:

مضادات الإسهال

مضادات القىء

مسكنات الألم

الأدوية المضادة للبكتيريا: في بعض الحالات قد يصف الطبيب مضادات حيوية لعلاج عدوى بكتيرية.

الوقاية من التسمم الغذائى

غسل اليدين: من أهم طرق الوقاية غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد تحضير الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد تغيير الحفاضات.

طهي الطعام جيدًا: التأكد من طهي اللحوم والبيض ومنتجات الألبان جيدًا حتى تقتل جميع البكتيريا الضارة.

تخزين الطعام بشكل صحيح: حفظ الطعام في الثلاجة أو الفريزر لمنع نمو البكتيريا.

فصل الأطعمة النيئة عن المطبوخة: تجنب تلوث الأطعمة المطبوخة بالبكتيريا من الأطعمة النيئة.

استخدام أدوات منفصلة: استخدام أدوات منفصلة لتحضير اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى.

غسل الفواكه والخضروات: لا بد من غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

تجنب تناول الطعام من مصادر غير موثوقة: يجب تجنب تناول الطعام من مصادر غير موثوقة، خاصة في الأماكن العامة.