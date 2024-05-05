الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية: انتشار أمنى مكثف لتأمين احتفالات شم النسيم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه تم تكثيف التواجد الأمني بمحيط المتنزهات، والحدائق العامة، ودور السينما، وكورنيش النيل؛ لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وأوضح المصدر، اليوم الأحد، أن وزير الداخلية وجه بتكثيف التواجد الأمني بتلك المواقع، وكذلك بمحيط المنشآت المهمة والحيوية؛ للحفاظ على الأمن العام والنظام، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان؛ وذلك لتحقيق الانضباط وتوفير كل وسائل الراحة للمواطنين أثناء الاحتفالات.

وقال: "إنه تم تسيير دوريات أمنية بالمحاور والميادين الرئيسية؛ لرصد الحالة الأمنية والتعامل مع أي موقف طارئ على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى الدفع بعناصر الشرطة النسائية بمناطق وسط المحافظات، للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن أثناء الاحتفالات".

الخدمات المرورية 

وأضاف "أنه تم تكثيف الخدمات المرورية في الشوارع ومختلف الميادين والطرق، وعلى المحاور الرئيسة، ومداخل ومخارج المحافظات؛ وذلك لتنظيم وتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية أو الحوادث أثناء الاحتفالات، بالإضافة إلى الدفع بسيارات الإغاثة العاجلة وأوناش المرور على الطرق السريعة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين على مدار الـ24 ساعة".

ولفت المصدر إلى قيام رجال الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بشن حملات موسعة؛ لتحقيق الرقابة على الأسواق، ومتابعة محلات بيع المأكولات، خاصة التي تلقى رواجًا خلال موسم شم النسيم؛ وذلك بمشاركة مفتشي الأغذية، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عشرات الأطنان من الأسماك المدخنة والمملحة الفاسدة، قبل ترويجها بالأسواق بمناسبة الاحتفال بشم النسيم.

وزارة الداخلية وزير الداخلية عيد شم النسيم

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