صناعة الدواء: النواقص بالسوق المحلى 7% فقط

قال الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن هناك نقص في عدد من الأدوية بالسوق المصري، موضحًا أن الدواء حياة وعلى الجميع أن يعمل من أجل أن تتوافر الأدوية الناقصة.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، خلال حواره ببرنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع بهيئة الدواء والحكومة تعمل على توفير الأدوية وهذا حق دستوري لكل مواطن.

ولفت إلى أن رفع أسعار الأدوية يكون أفضل أم عدم تواجد الأدوية، بالطبع الجميع يفضل تواجد الأدوية مهما كان السعر، فالشخص الذي يبحث عن دواء ولا يجده يصاب هو الآخر بالأمراض مع الشخص المريض.

وأشار إلى أن أزمة الدولار في الفترة الماضية كان لها تأثير على توفير المادة الخام، وتصنيع الأدوية المطلوبة، ولكن بشكل عام نسبة الأدوية غير الموجودة في السوق بشكل عام 7% من حجم الأدوية، ولكن هناك أدوية يكون لها بدائل.

وكشف أن الأدوية المصرية تكفي احتياجات السوق المحلي بنسبة تقترب من 96%، ولكن الأدوية غير المتوافرة تكون أدوية المناعة وألبان أطفال، والمواد المخدرة مثل البنج والأورام.