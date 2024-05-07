الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش السودانى يوضح حقيقة فيديو إخراج أحشاء قتيل وتقطيعها بطريقة بشعة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم، حقيقة انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصين يقومان بإخراج أحشاء قتيل وتقطيعها بطريقة بشعة.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعًا مصورًا يظهر شخصين يقومان بإخراج أحشاء قتيل وتقطيعها بطريقة بشعة، وزعموا أنهم جنود تابعون للقوات المسلحة السودانية.

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الجيش السوداني: "الدعم السريع" تمارس القتل والاغتصاب والنهب

وأوضح الجيش السوداني، في بيان اليوم، أن إعلام ميليشيا الدعم السريع وأعوانها قاموا بإلصاق هذه الجريمة بالقوات المسلحة وادعاء أن مرتكبيها من منسوبي الجيش، وهي محاولات بائسة لم تنطل على الشعب السوداني الأبي، الذي قابل هذه المحاولات بالسخرية وعدم التصديق لمعرفته بقواته المسلحة.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة السودانية تلتزم طوال تاريخها الطويل بقوانين وأعراف الحرب وقواعد الاشتباك على العكس من ميليشيا الدعم السريع التي شهد لها العالم أجمع بممارساتها الهمجية ومخالفتها أي قانون أو عرف أو قيم إنسانية التي طالت العسكريين والمدنيين على السواء، من قتل للأسرى بدم بارد ونهب لممتلكات المواطنين واحتجاز قسري لأشخاص لا علاقة لهم بالقتال واغتصاب للنساء والقصر ودفن الموتى أحياء والتمثيل بجثامين الشهداء.

وأضاف البيان: "تشهد بذلك جرائمهم النكراء في دارفور وكردفان والخرطوم ومدني وقرى الجزيرة التي لم تتوقف بها هذه الانتهاكات حتى هذه اللحظات".

وأكدت القوات المسلحة أن من ظهروا بالفيديو لا علاقة لهم بأي من مكونات معركة الكرامة الوطنية من قوات ومستنفرين، ولا يرتدون أي من أزياء القوات، مما يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع ميليشيا الدعم السريع وأعوانها، وهي ليست الأولى منذ بداية هذه الحرب التي أوقدوا نيرانها وأعدوا لها منذ مدة طويلة.

وجددت القوات المسلحة السودانية التزامها وتقيدها الصارم بالقانون الدولي الإنساني والأعراف المنظمة للحرب كقوات وطنية محترفة تربأ بنفسها أن تنجر خلف ممارسات وأكاذيب ميليشيا آل دقلو "الدعم السريع" وأعوانها.

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كاتب لـ"الدستور": الوضع الصحى فى السودان ينذر بكارثة بيئية وصحية وإنسانية شديدة

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