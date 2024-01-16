الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيش الاحتلال: مقتل رائد وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة أمس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة 18 ضابطًا وجنديًا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

انتهاء الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي غزة

من ناحية أخرى أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قبل قليل، رسميًا عن انتهاء الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي غزة واقتراب انتهائه جنوبي غزة.

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الفصائل الفلسطينية قطاع غزة غزة

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