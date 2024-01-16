الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صفارات الإنذار تدوي في 16 مستوطنة بغلاف غزة والنقب الغربي

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت فضائية "الغد" الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنه سمع صوت صفارات الإنذار تدوي في 16 مستوطنة بغلاف غزة والنقب الغربي.

وفي وقت سابق أصيب 3 إسرائيليين، الثلاثاء، إثر سقوط قذائف من قطاع غزة في منطقة أشكول بصحراء النقب الغربي جنوبي إسرائيل.

وقال راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أشكول"، مشيرًا إلى أن "إطلاق صافرات إنذار متتالية في مناطق واسعة وفي البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة تحسبا لإطلاق صواريخ من القطاع".

إسرائيل غلاف غزة النقب الغربي منطقة أشكول الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": إسقاط 3 طائرات مسيرة مسلحة فوق قاعدة أمريكية شمال العراق

جيش الاحتلال يلقي منشورات تطالب بإخلاء بلدة كفر كلا جنوبي لبنان

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال دمر 18 مقرًا تابعًا لنا فى غزة

"القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة تؤوى نازحين بغزة

العراق: القصف الإيرانى على أربيل عدوان على سيادتنا وإساءة لحسن الجوار

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على مناطق مختلفة من غزة

البعثة الأممية فى العراق تدين الهجوم الإيرانى على مواقع فى أربيل

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

رزاق سيسيه يزور معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

مصر تحتل الصدارة كأكبر منتج لـ"الفراولة" | خاص

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين