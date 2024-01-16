أفادت فضائية "الغد" الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنه سمع صوت صفارات الإنذار تدوي في 16 مستوطنة بغلاف غزة والنقب الغربي.

وفي وقت سابق أصيب 3 إسرائيليين، الثلاثاء، إثر سقوط قذائف من قطاع غزة في منطقة أشكول بصحراء النقب الغربي جنوبي إسرائيل.

وقال راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أشكول"، مشيرًا إلى أن "إطلاق صافرات إنذار متتالية في مناطق واسعة وفي البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة تحسبا لإطلاق صواريخ من القطاع".