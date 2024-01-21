الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إصابة 70 جنديًا أمريكيًا جراء الهجمات الأخيرة في سوريا والعراق

البحر الأحمر
البحر الأحمر

 

نقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه تم إصابة نحو 70 جنديا أمريكيا جراء الهجمات الأخيرة في سوريا والعراق؛ وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إيران تقف خلف كل الهجمات على قواتنا فى سوريا والعراق والبحر الأحمر

وفي وقت سابق أعلن (البنتاجون)، أن إيران تقف خلف كل الهجمات على قواتها في سوريا والعراق والبحرالأحمر، مؤكدًة أنها لا تريد اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدة أنها ليست في حرب مع الحوثيين في اليمن، ولكنها تتحرك فقط دفاعا عن النفس.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية سوريا العراق الهجمات الأخيرة في سوريا و العراق

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