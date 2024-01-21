إصابة 70 جنديًا أمريكيًا جراء الهجمات الأخيرة في سوريا والعراق

نقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه تم إصابة نحو 70 جنديا أمريكيا جراء الهجمات الأخيرة في سوريا والعراق؛ وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

إيران تقف خلف كل الهجمات على قواتنا فى سوريا والعراق والبحر الأحمر

وفي وقت سابق أعلن (البنتاجون)، أن إيران تقف خلف كل الهجمات على قواتها في سوريا والعراق والبحرالأحمر، مؤكدًة أنها لا تريد اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدة أنها ليست في حرب مع الحوثيين في اليمن، ولكنها تتحرك فقط دفاعا عن النفس.