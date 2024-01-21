الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصف مدفعى وجوى وبحرى مكثف على خان يونس من قوات الاحتلال

قصف مدفعى
قصف مدفعى

أفاد مراسل "الغد الإخبارية" بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت حي المنارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

غارات كثيفة على مخيم الشاطئ

وأكد أن طائرات الاحتلال شنت غارات كثيفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بجانب قصف لطائرات الاحتلال حي الامل غرب خان يونس، فيما قصفت الزوارق الحربية سواحل مدينتي دير البلح، وخان يونس في قطاع غزة، ما أدى ذلك لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرون.

وتواصل مدفعية الاحتلال منذ عدة ساعات قصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما واصلت قوات الاحتلال تدمير المربعات السكنية وسط وشرق خان يونس.

الإحتلال الإسرائيلي حي المنارة خان يونس قطاع غزة مخيم الشاطئ حي الامل دير البلح محيط مستشفى ناصر

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