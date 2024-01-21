الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف أطراف بلدات لبنانية

قصف مدفعي إسرائيلي
قصف مدفعي إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا يستهدف أطراف بلدات عيترون ومارون الراس ويارون ومصدره مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وفقًا لفضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

لبنان لن يقف صامتًا أمام الاعتداءات الإسرائيلية

وفي وقت سابق قال العميد بسام ياسين، الخبير العسكري، إن كل طرف يتعرض للاعتداء له حق الرد، ولبنان لن يصمت على الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن ما من عملية قصف حدثت في الأراضي اللبنانية إلا وسيتم الرد عليها من قبل حزب الله.

وأكد ياسين، أن ما يحدث على الجبهة اللبنانية وامتدادًا نحو دمشق موجة من الاغتيالات التي يتم تنفيذها عبر مراحل، مشيرًا إلى أن عمليات المراقبة الجوية اليومية شبه الدائمة تسمح بتتبع هذه الأحداث، حيث يتضح يومًا بعد يوم دقة المعلومات التي تحصل عليها إسرائيل من قِبل عملائها ومن أجهزة مراقبة بغية تنفيذ عمليات سواء في لبنان أو في الداخل السوري.

الأراضي الفلسطينية فلسطين الأراضي اللبنانية لبنان حزب الله

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