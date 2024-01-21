الأمم المتحدة: إسرائيل خلّفت دمارًا كبيرًا فى غزة وقتلت مدنيين بشكل غير مسبوق

طالبت منظمة الأمم المتحدة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين، وفقًا لما نشرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت الأمم المتحدة أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة خلفت دمارًا كبيرًا وقتلت مدنيين بشكل غير مسبوق بينهم 150 من موظفينا"، موضحة أن رفض حل الدولتين غير مقبول، وحرمان الفلسطينيين من دولتهم سيطيل أمد الصراع ويزيد الفقر والتطرف.

وفي حصيلة عير نهائية، ارتفع عدد شهداء فلسطين منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 24927 شهيدًا، و62388 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.