"القاهرة الإخبارية": دوى انفجارات جنوب الخرطوم وتصاعد أعمدة الدخان

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وزير الخارجية السوداني يدعو دول عدم الانحياز لإدانة الانتهاكات التى ارتكبتها "الدعم السريع"

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية السوداني، السفير علي الصادق، السبت، دول حركة عدم الانحياز إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، أسوةً بالمنظمات والدول التي أدانت جرائم الميليشيا.

وترأس علي الصادق علي وفد السودان المشارك في القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، المنعقدة بمدينة كمبالا، بأوغندا، يومي الجمعة والسبت.

وقال وزير الخارجية السوداني إن القوات المسلحة السودانية تخوض حربًا دفاعية عادلة منذ أبريل الماضي ضد ميليشيا معتدية عابرة للحدود، تستهدف السودان في إمكاناته ومقدراته، وتهدف إلى إحداث تغيير ديمغراطي في السودان، مؤكدًا وقوف الشعب مع قواته المسلحة في هذه الحرب ضد الميليشيا القبلية المتمردة المدعومة من بعض الدول الإقليمية.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على التزام السودان بالحل السلمي ووقف الحرب، وإحداث التحول الديمقراطي المنشود، بما يحقق مصالح وكرامة الشعب السوداني.