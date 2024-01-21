الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح مقتل طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في الضفة

مقتل طفل فلسطيني
مقتل طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، إسرائيل بتوضيح مقتل طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية، وفقًا لما نشرته فضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت الخارجية الأميركية، إن العمل جار من أجل كشف ملابسات مقتل المواطن الأميركي، مشيرة إلى تقديم طلب للسلطات الإسرائيلية لتقديم مزيد من المعلومات حول مقتل المواطن الأميركي.

وقتل المواطن الأميركي توفيق حافظ عجاق 17 عاما، أول أمس الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

الخارجية الأميركية إسرائيل الجنسية الأمريكية الضفة الغربية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يستقبل نظيره الصومالى اليوم

الأمم المتحدة: إسرائيل خلّفت دمارًا كبيرًا فى غزة وقتلت مدنيين بشكل غير مسبوق

قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف أطراف بلدات لبنانية

السلطات الأفغانية: تقارير عن تحطم طائرة فى إقليم بدخشان شمال شرقى البلاد

قصف مدفعى وجوى وبحرى مكثف على خان يونس من قوات الاحتلال

إصابة 70 جنديًا أمريكيًا جراء الهجمات الأخيرة فى سوريا والعراق

القناة 12 الإسرائيلية: جيش الاحتلال غير أسلوبه القتالى بغزة وانتقل للاستهداف المُركز

"لابيد": ندعم أى صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء

اليوم الـ107 من العدوان على غزة: شهداء وجرحى وتدمير مربعات سكنية

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا