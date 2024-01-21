واشنطن تطالب إسرائيل بتوضيح مقتل طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في الضفة

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، إسرائيل بتوضيح مقتل طفل فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية، وفقًا لما نشرته فضائية "الغد الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت الخارجية الأميركية، إن العمل جار من أجل كشف ملابسات مقتل المواطن الأميركي، مشيرة إلى تقديم طلب للسلطات الإسرائيلية لتقديم مزيد من المعلومات حول مقتل المواطن الأميركي.

وقتل المواطن الأميركي توفيق حافظ عجاق 17 عاما، أول أمس الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.