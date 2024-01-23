الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الناتو: نقدر دور مصر المحورى فى حل أزمات المنطقة

الناتو
الناتو

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في حل الأزمات بالمنطقة ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

يأتي هذا على هامش زيارته الحالية التي يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل لرئاسة الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

فيما يأتي اللقاء في إطار الاهتمام بالتشاور مع الحلف بشأن تطورات التعاون الثنائي وتطورات الأزمات الإقليمية الراهنة.

مصر الناتو حلف شمال الأطلنطي الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: مسيرات إسرائيلية تطلق النار على من يتحرك بمحيط مستشفى الأمل

وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الأعلى

"سرايا القدس" تعلن قصف تمركز لجنود وآليات الاحتلال في خان يونس

متحدث جيش الاحتلال: مهمة القوات في جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية

مستشفى إسرائيلي: استقبلنا أمس 7 عسكريين جرحى بينهم حالتين خطيرتين أصيبوا في غزة

"سموتريش" عن مقتل 21 عسكريا: نتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا سدى

وزير الطاقة الإسرائيلي: مقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ جدا

الرئيس الإسرائيلي: مهمة قواتنا في جنوب غزة تسير وسط ظروف قاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

عقب أشهر من الوفاة.. حبس داهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

"دالرياضة" تسحب موظفيها من أندية المنوفية.. وترد: بيعاملونا مثل "الممتاز"

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس