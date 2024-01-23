الناتو: نقدر دور مصر المحورى فى حل أزمات المنطقة

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في حل الأزمات بالمنطقة ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

يأتي هذا على هامش زيارته الحالية التي يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل لرئاسة الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

فيما يأتي اللقاء في إطار الاهتمام بالتشاور مع الحلف بشأن تطورات التعاون الثنائي وتطورات الأزمات الإقليمية الراهنة.