الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطيني: مسيرات إسرائيلية تطلق النار على من يتحرك بمحيط مستشفى الأمل

مستشفى الأمل
مستشفى الأمل

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك استمرارا لإطلاق نار من قبل مسيرات الاحتلال على من يتحرك في محيط مستشفى الأمل، موضحة أن مركبات إسعاف التابعة لنا تعجز عن الوصول الى المصابين في محافظة خان يونس، وفقًا لما نشرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 الاحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي

وأكدت الجمعية، أن مسيرات إسرائيلية تطلق النار على من يتحرك في محيط مستشفى الأمل التابع لنا، بالإضافة إلى أن الاحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي للطابق الرابع تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية، ما ادى الى وقوع عدد من الاصابات في صفوف النازحين.

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