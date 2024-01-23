الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"سموتريش" عن مقتل 21 عسكريا: نتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا سدى

بتسلئيل سموتريش،
بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي،

علق بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي، على مقتل 21 ضابطا وجنديا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ12 ساعة الماضية، قائلًا:“أخبار مفجعة ونتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى”، وذلك وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جند ودبابة إسرائيلية في خان يونس

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند ودبابة إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة.

وقالت: "دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى تفجير دبابة صهيونية بعبوة ثاقب في محور التقدم غرب خان يونس في محيط الحي الياباني".

قطاع غزة كتائب القسام إسرائيل

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