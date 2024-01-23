"شكري" يبحث مع الأمين العام لحلف "الناتو" مستقبل القضية الفلسطينية

أطلع سامح شكري وزير الخارجية، ينس ستولتنبرج الأمين العام بحلف شمال الأطلنطي لـ"الناتو"، على محددات الموقف المصري إزاء قضايا المنطقة وجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما بحث وزير الخارجية مع الأمين العام لحلف الناتو في بروكسل الأزمة الجارية بقطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.

والتقى سامح شكري، وزير الخارجية بـ ينس ستولتنبرج، سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، على هامش زيارته الحالية التي يقوم بها للعاصمة البلجيكية بروكسل لرئاسة الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويأتي اللقاء في إطار الاهتمام بالتشاور مع الحلف بشأن تطورات التعاون الثنائي وتطورات الأزمات الإقليمية الراهنة.