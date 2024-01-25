حزب الله اللبنانى يعلن تنفيذ هجوم بمُسيّرتين على منصات القبة الحديدية

أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ هجوم بمُسيّرتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان قد أكد "حزب الله" اللبناني، الأربعاء، أن عناصره استهدفوا موقعًا عسكريا إسرائيليًا قبالة الحدود الجنوبية للبنان، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه عدة بلدات لبنانية حدودية، بعضها بقنابل الفسفور.

وقال الحزب، في بيان، إن عناصره "استهدفوا موقع بياض بليدا الإسرائيلي (قبالة بلدة بليدا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".