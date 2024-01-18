محلل سياسى: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأمن الغذائى عالميًا

أكد المحلل السياسي ديميتري بريجع، أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأمن الغذائي العالمي، وأيضًا على أزمة النفط عالميًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الحرب كبيرة بالنسبة للعالم.

وأضاف ديميتري، اليوم الخميس، خلال لقاء له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على التبادل التجاري والغذاء بشكل عام، حيث إن أوكرانيا من أهم دول العالم في تصدير الحبوب والآن بسبب الحرب لا تستطيع السفن أن تخرج من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت كذلك على ملف النفط والغاز، لافتا إلى أن الوضع الحالي يشهد مزيدا من التوتر ولا توجد أي بوادر لحلول سياسية ودبلوماسية.

وأكد أن الأزمة تلقي بظلالها على الغذاء العالمي بعد الإعلان عن معاناة 2.5 مليار شخص بالعالم من نقص الغذاء، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع زيادة التوتر بحرب غزة والتوتر بالأراضي السورية.

